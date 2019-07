Timmermans,Conte: ancora no alternative

"Non stiamolavorando alle". Così il premier,, ai giornalisti circa la possibilità di una nomina di Michel Barnier nel caso di mancato accordo su Franscome presidente della Commissione europea E' "difficile capire seha la maggioranza", ha detto.Il criterio dello Spitzkandidat,cioè dei candidati guida che i partiti selezionano come favoriti è in difficoltà. "Non vogliamo vincolarci a un unico criterio. Dobbiamo essere flessibili nella scelta del candidato giusto", ha aggiunto.(Di lunedì 1 luglio 2019)