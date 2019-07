Spazio | nel 2022 Italia e Israele in orbita col satellite Shalom

Alle 18 torniamo in diretta su Dead Space : l'orrore nello Spazio non invecchia mai : Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo nuovamente deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo Dead Space. Proseguiamo quindi la nostra avventura con ...

Montecitorio nello Spazio. Nasce un intergruppo parlamentare : (A cura di Stefano Pioppi per Formiche.net)Maggioranza e opposizione insieme per lo Spazio. Dopo l’esperienza positiva della passata legislatura, si ricostituisce l’intergruppo parlamentare per il settore, con la finalità di mantenere alta e trasversale a commissioni e gruppi politici l’attenzione per i temi dell’aeroSpazio. L’iniziativa è stata lanciata oggi a Montecitorio, nell’ambito ...

Si risveglia il vulcano Raikoke in Russia : pennacchio di cenere nella stratosfera - spettacolari FOTO dallo Spazio : È positivo che Raikoke, che fa parte delle Isole Curili tra Russia e Giappone, non sia abitata. A differenza dei suoi compagni perennemente attivi sulla Penisola della Kamchatka, il vulcano Raikoke erutta raramente. La piccola isola dalla forma ovale era esplosa le ultime volte nel 1924 e nel 1778 ma ora si è ripetuta e la vista dallo spazio è semplicemente spettacolare. Il periodo di quiescenza è terminato intorno alle 4 del mattino del 22 ...

Space Economy : l’Europa investirà nello Spazio 16 miliardi di euro in 7 anni : Dall’incontro “spazio all’Italia. La sfida europea e il ruolo del parlamento“, che si è svolto oggi presso la Camera dei Deputati, è emerso che l’europa investirà 16 miliardi di euro nel settore spaziale e della Space Economy in 7 anni nel periodo 2021-2027. Presenti il presidente dell’Agenzia spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, ...

Banca di sperma umano congelato nello Spazio : perché stiamo superando la fantascienza : Gli scienziati stanno valutando la possibilità, un domani, di creare una Banca dello sperma nello spazio e, addirittura, di poter riprodurci fuori dai confini della Terra, per questo hanno testato gli effetti della microgravità sugli spermatozoi. Vediamo insieme cosa hanno scoperto e perché hanno congelato lo sperma.Continua a leggere

Progetto Sirius : il buon sonno è fondamentale anche nello Spazio : Il buon sonno è fondamentale anche nello spazio. Il Materassificio Montalese collabora al Progetto Sirius, i viaggi spaziali simulati, preparatori per le ambiziose mete interplanetarie, come Marte. La conquista dello spazio, uno dei sogni dell’umanità, è oggi un obiettivo sempre più importante nel quadro di ricerca per le soluzioni ai problemi ambientali e di risorse legati al nostro pianeta. Questo è lo spirito che anima il Progetto spaziale ...

Stati Uniti-Iran - lo scontro si sposta nel cyberSpazio : L’attacco nel Golfo dell’Oman (foto: -/ ISNA/AFP/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco informatico contro la Guardia della rivoluzione islamica, organo militare dell’Iran, in risposta all’abbattimento del drone spia effettuato dal corpo dell’esercito di Teheran. Inizialmente la risposta all’abbattimento del drone di sorveglianza statunitense doveva essere effettuata tramite attacchi militari ma, ...

Alle 18 giochiamo in diretta a Dead Space : l'orrore nello Spazio non invecchia mai : Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo Dead Space. Il titolo ci trasporta a bordo della USG Ishimura ...

Marte - ‘ibernare’ gli astronauti in un sonno profondo per portarli nello Spazio : Gli scienziati stanno cercando di capire come organizzare i viaggi spaziali che porteranno gli astronauti su Marte, e oltre, nei prossimi decenni. La sfida è riuscire a farli viaggiare senza danneggiare il loro corpo: la soluzione per questo potrebbe essere il sonno profondo indotto. Più che all’ibernazione vera a propria, ciò a cui stanno pensando gli esperti è il sonno profondo. Partendo dalla consapevolezza che molti animali d’inverno entrano ...

Enel : Verona - inaugurato a Bovolone il nuovo Spazio (2) : (AdnKronos) - “L’apertura del nuovo spazio Enel a Bovolone – sottolinea Giovanni Zanchetta - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. La società è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una pia

Enel : Verona - inaugurato a Bovolone il nuovo Spazio : Verona, 21 giu. (AdnKronos) - Inaugurazione ufficiale oggi a Bovolone (Vr) per il nuovo “spazio Enel”, realizzato in collaborazione con l’Azienda Vip Solar di Isabella Tortoriello,con l’obiettivo di continuare a rafforzare la presenza sul territorio e offrire un servizio d'eccellenza. Al taglio del

Astronauti ibernati per prolungare le loro missioni nello Spazio : quando la fantascienza diventa realtà : Lunghe e logoranti missioni nello Spazio sono per ora impensabili per i nostri Astronauti ed è questo uno dei principali crucci che da sempre tengono impegnati i ricercatori in campo spaziale. Ora, forse, si è trovata una soluzione lapalissiana quanto incredibile: l’ibernazione. Il sonno profondo, in particolare, sarebbe la soluzione più pratica per far viaggiare gli Astronauti nelle lunghe missioni, a partire da Marte. Il settore della ...

Usa-Iran - guerra sfiorata/ Teheran "Drone abbattuto nel nostro Spazio aereo" : Usa, Iran, conflitto sfiorato nella notte: Trump prima dà l'ok poi lo annulla. Teheran: "Il drone è stato abbattuto perché nel nostro spazio aereo"

La balla di Salvini filoamericano si perde nell’aeroSpazio. Una prova : Roma. Con un’aria che sembra appartenere più a quella dello studente in gita che non a quella dello statista in viaggio diplomatico, mentre l’ambasciatore italiano Armando Varricchio aveva il suo bel daffare per richiamare ai doveri del protocollo i ragazzi indisciplinati dello staff comunicazione l