Slow Fit vs allenamento Hiit

vanityfair

(Di lunedì 1 luglio 2019)fit vsI benefici dell'fit I benefici delloFitL’(High intensity interval training) è diventata l’attività più popolare da fare in palestra per massimizzare i risultati e bruciare più calorie. Il workoutpromette il miglior tipo dinel minor tempo possibile. I runner utilizzano l’interval training da oltre 100 anni, alternando sprint e jogging per migliorare la loro resistenza. Maè diventato mainstream circa un decennio fa, quando gli esperti hanno iniziato a realizzare degli studi e a dimostrare che l’a intervalli era il più efficace per il corpo. Nel 2013 il New York Times ha reso famoso l’di 7 minuti, mentre nel 2016 è apparso sulla scena l’a intervalli di un minuto. Per il 2019 i professionisti del fitness, con un ...