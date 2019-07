Manolas su Instagram | “Voglio ringraziare tutti per questi cinque anni meravigliosi | ciao

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dopo la firma del contratto che lo porterà a Napoli e l’annuncio ufficiale sul sito dell’AsRoma, ieri sera Kostasha ringraziato e salutato i tifosi giallorossi sul suo profilo“Vogliogli allenatori, i compagni di squadra ei tifosi che inmi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra.e grazie Roma!!” Visualizza questo post sugli allenatori, i compagni di squadra ei tifosi che inmi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra”.e grazie Roma!! Un post condiviso da Kostas(@kostas44) in data: 30 Giu 2019 alle ore 2:43 PDT L'articolo ...

