Ligabue a San Siro 22 anni dopo | un coro di 60 000 persone per un duetto di oltre 2 ore

(Di lunedì 1 luglio 2019)torna a Sanil 28 giugno 2019, esattamente 22quel primo concerto allo Stadio Meazza irrinunciabile per tutti i suoi fan. Sono ancora loro, sempre presenti, a riempire lo stadio di Milano anche stavolta, 22quell'esordio che per il rocker di Correggio era sinonimo di vittoria.ha continuato a vincere e 22, nell'esatta data del suo esordio, si esibisce davanti a quasi 60.000(se ne contano 56.000).1997- 2019 Si riaccende lo spettacolo è lo striscione dei suoi fan con una coreografia, realizzata sul secondo anello frontale, che riporta il titolo del suo nuovo disco di inediti: START, una parola che in inglese rappresenta l'inizio ma che perè invece un gradito continuo.Le polemiche sulle mancate vendite a Bari sono ormai solo un lontano ricordo. Se non tutti gli stadi lo hanno premiato a livello puramente numerico, a ...

