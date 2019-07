Incendio Fabbrica di Vernici Brendola

Incendio in una fabbrica di venirci : I vigili del fuoco stanno intervenendo a Brendola (VI) per l'Incendio di una fabbrica di vernici. Chiuso, per il denso fumo, il tratto dell'autostrada A4 tra le uscite di Montebello e Vicenza Ovest. Fonte: Vigili del fuoco Redazione Incendio ? Luoghi: Vicenza

Vicenza - vasto Incendio devasta una fabbrica di vernici a ridosso dell'autostrada : Un incendio di vaste proporzioni in questi minuti sta interessando un'azienda di vernici sita in provincia di Vicenza, precisamente a Brendola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il fuoco sta lambendo anche l'autostrada A4: lo stabilimento in questione infatti si trova proprio vicino all'importante arteria stradale. Sul posto stanno operando tantissime squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando disperatamente di ...

Vicenza - Incendio in fabbrica a Brendola : allarme nube tossica : Vicenza, incendio in fabbrica a Brendola: allarme nube tossica Fiamme ed esplosioni nello stabile industriale della Isello, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È allerta ambientale, chiamati i tecnici dell'Arpa Parole chiave: ...

Ultim'ora : forte esplosione e Incendio in una fabbrica del vicentino - a ridosso dell'Autostrada A4 : Un violento incendio è divampato negli ultimi minuti nel vicentino, nella zona fra Montecchio Maggiore e Montebello, a ridosso dell'Autostrada A4. Il rogo dovrebbe aver colpito uno stabilimento...

Incendio in fabbrica di fiammiferi in Indonesia : 30 morti : Un drammatico incidente si è verificato in Indonesia, dove un Incendio è divampato all'interno di una piccola fabbrica che produce fiammiferi, nel nord dell'isola di Sumatra. L'Incendio ha causato...

In Indonesia almeno 30 persone sono morte in un Incendio in una fabbrica di fiammiferi : In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause