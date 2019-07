Gae provvisorie | ordine cronogico degli aspiranti

scuolainforma

(Di lunedì 1 luglio 2019) È in corso la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento (Gae). I vari uffici scolastici territoriali stanno provvedendo via via all’aggiornamento. Il termine ultimo entro il quale dovranno essere pronte le graduatorieresta determinato per il 16 luglio. Successivamente si procederà a pubblicare quelle definitive entro il 12 agosto. Collocazione nel medesimo posto in graduatoria Una delle domande maggiormente ricorrenti tra i docenti in attesa della pubblicazioneelenchi è quella che riguarda il criterio con il quale vengono riposizionati nella graduatoria nel caso in cui risultino avere lo stesso punteggio. Per rispondere a questa domanda bisogna risalire all’atto normativo costituito dal D.M. 374/2019. Articolo 1, comma 7, D.M. 394/2019 La disposizione normativa che riordina l’elenco delle Gae (graduatorie ad esaurimento), nel caso ...

