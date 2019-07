Caldo | a Milano oltre 6 mila interventi del 118 in 3 giorni | quasi 13 mila in tutta la

Meteo - il super Caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Caldo : oggi il record storico assoluto di consumo di energia elettrica a Milano : Nella giornata di oggi “è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015″. Lo fa sapere Unareti, spiegando che l’ondata di Caldo anomalo registrata in questi giorni a Milano ha portato ad un’impennata dei consumi di energia in città, tanto che oggi è stato registrato il livello più alto di ...

Ondata di Caldo e malori a Milano : pronto soccorso e 118 in tilt : A causa del caldo africano, a Milano sono andati in tilt i pronto soccorso degli ospedali, il 118, e la rete elettrica, sulla quale si sono verificati molti blackout temporanei, come confermato da Areu e dalla Polizia Locale. L’Ondata di malori causati dall’afa ha provocato un intasamento ai pronto soccorso. A causa del grande impiego di condizionatori, la rete elettrica è andata in tilt numerose volte, con piccoli blackout risolti ...

Caldo killer in Italia : 3 morti/ Da Verona a Milano - stroncati da colpi di calore : Caldo killer in Italia: 3 morti, da Verona a Milano. Segnalazioni per malori dovuti a colpi di calore, ecco la situazione attuale.

Milano : senzatetto morto davanti alla Stazione - forse malore per il Caldo : Un senzatetto è stato trovato morto questa mattina in piazza Luigi di Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Sul posto i mezzi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne. Esclusi segni di violenza sul corpo: si sospetta un malore per il caldo, ma si attendono accertamenti. L'articolo Milano: senzatetto morto davanti alla Stazione, forse malore per il caldo sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - allerta Caldo record : 40 gradi/ Da Torino a Milano : Centro-Nord in ginocchio : Meteo, ondata di caldo africano: il bollettino del Ministero, bollino rosso in 6 città, emergenza anche a Milano, attesi 40 gradi.

Ondata di Caldo africano - temperature minime folli al Nord : +28°C a Genova e +27°C a Milano [DATI] : caldo africano e temperature notturne tropicali: il Nord Italia sta per entrare nel “clou” dell’Ondata di caldo che raggiungerà il suo picco massimo nel pomeriggio di domani con temperature di oltre +40°C in pianura Padana, valori senza precedenti nella storia. Intanto stamattina le temperature minime hanno fatto registrare valori letteralmente folli, in alcuni casi da record. A Milano la temperatura più bassa della notte è ...

Meteo - Caldo bollente : giovedi 43 gradi ad Alessandria - 40 a Milano. Al Nord è un record che non si verifica da cento anni : Roma si manterrà sui 38-39. La grande umidità non farà abbassare molto le temperature notturne. Dal 29 una pausa che prelude a fenomeni temporaleschi

Olimpiadi invernali 2026 - vince la candidatura Milano-Cortina : tutte le reazioni a Caldo dei protagonisti : Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, grande soddisfazione per la delegazione azzurra presente a Losanna Milano-Cortina ce l’ha fatta, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La festa può esplodere a Losanna (sede del CIO) e nell’Italia intera, riuscita a battere la concorrenza della Svezia. Una soddisfazione enorme per il presidente del CONI ma anche per tutti gli atleti, che potranno dunque gareggiare ...

Meteo - gran Caldo in Lombardia - temperature oltre i +30°C : a Milano presi d’assalto parchi - fontane e gelaterie [FOTO e DATI] : Giornata di super caldo su gran parte del Paese da Nord a Sud. Se tra Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata ci sono temperature di +39°C, non si può certo dire che in Pianura Padana si stia più di tanto al fresco. In particolare, in Lombardia si registrano ancora temperature oltre i +30°C. A Milano, l’ondata di caldo ha costretto residenti e turisti a cercare ogni modo possibile per avere un po’ di refrigerio. E così, come mostrano le foto ...