Benitez lascia il Newcastle e riparte dalla Cina | allenerà il Dalian Yifang di Hamsik

Rafa Benitez lascia il Newcastle : Rafa Benitez non allenerà più il Newcastle . Lascerà il club alla scadenza del contratto, il 30 giugno. La notizia è stata ufficializzata da un comunicato della società lanciato sui social. “È con delusione che annunciamo che l’allenatore Rafa el Benatez lascerà il Newcastle United alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2019”. Il club chiarisce che non è stato possibile raggiungere un accordo con il tecnico ed il suo ...

