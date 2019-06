Calciomercato | su Sky vanno in onda le trattative segrete E io ne sono entusiasta

Calciomercato Juventus : pronto il regalo per Sarri - Sky conferma : Calciomercato Juventus – Raggiunto l’accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a […] More

Calciomercato Atalanta - che scatto : per il centrocampo c’è Malinovskyi : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta prepara importanti investimenti per ben figurare anche in Champions League e confermarsi anche nel campionato italiano. Sono in arrivo importanti innesti per il tecnico Gasperini, il primo dovrebbe essere Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk e della nazionale ucraina. Si tratta di un centrocampista sinistro dotato di un ottimo piede, trova con facilità anche la porta. Il calciatore ha ...

Calciomercato e amarcord - Marocchi a Sky con la Panda di Italia 90 : "Regalo della Juve - ne esistono venticinque" : Calciomercato e memoria. Presente, attualità, ma anche un tuffo romantico nel passato, ancor più dolce in quanto inatteso. Mercoledì sera su Sky Sport Alessandro Bonan accoglie Giancarlo Marocchi che, in collegamento da Milano Marittima, raggiunge l’inviato Massimo Ugolini in Panda.In studio scatta un’iniziale risata perché un ex calciatore – oggi apprezzato commentatore – te lo immagineresti a bordo di una qualunque automobile, tranne che di ...

Mauro Icardi alla Roma?/ Scambio con Edin Dzeko : la bomba di Calciomercato di Sky : Mauro Icardi obiettivo di calciomercato della Roma? All'Inter andrebbe Edin Dzeko: Di Marzio lancia la bomba di questo pazzo Scambio su Sky.

Sky - dal 3 giugno torna “Calciomercato – L’originale” : Calciomercato L’Originale Sky. Messa in cantiere la Serie A con l’ennesimo trionfo della Juventus e la finale di Champions League che vedrà sfidarsi Tottenham e Liverpool, per tutti gli appassionati è il momento di concentrarsi sul calciomercato e sulle varie trattative che consentiranno ai vari club di rafforzare le rose. La sessione estiva quest’anno sarà […] L'articolo Sky, dal 3 giugno torna “Calciomercato ...

Calciomercato Napoli - SKY : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...