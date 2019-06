LUCIO DALLA Video | visionario e originale in ' Corso Buenos Aires' | Techetechetè

All’asta le luminarie dedicate a LUCIO Dalla : Andranno all'asta il 2 luglio le luminarie dedicate a Lucio Dalla, installate nella 'sua' via D'Azeglio a Bologna dallo scorso autunno fino a poche settimane fa. Si tratta di 35 pezzi, che riproducono i versi de 'L'Anno che Verrà', e il ricavato sarà donato in beneficenza alla Fondazione Policlinico Sant'Orsola per il progetto 'Un luogo che cura', a sostegno dell'Oncologia medica dell'ospedale. Le luminarie hanno riscosso un notevolissimo ...

RON/ 'Mahmood l'erede di LUCIO DALLA : intelligente e originale' - Domenica in - : Ron ospite a Domenica in per omaggiare Lucio Dalla. Il cantante si esibirà con voce e chitarra sulle note dei suoi più grandi successi.

Ron celebra Dalla con il disco live LUCIO!! : Un sodalizio artistico e una grande amicizia con Lucio Dalla che ora Ron celebra con "Lucio!!", il disco live registrato lo scorso giugno al Teatro Romano di Verona, che comprende una serie di duetti unici ed emozionanti interpretati dalle grandi voci della musica italiana in un luogo di eccezione. Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Alice, Serena Autieri, Luca Carboni, Paola Turci, Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, sono solo alcuni degli artisti ...

Ron : Mahmood è il figlio artistico di LUCIO Dalla : “Mahmood potrebbe essere simile a un personaggio come Lucio”. Ron paragona così il giovane cantautore a Lucio Dalla in un’intervista a Leggo. Il cantautore, alla domanda su chi potrebbe essere il figlio artistico del compianto artista, risponde senza dubbi: “Non perché ha vinto Sanremo, ma direi Mahmood. È un personaggio strano, una persona interessante, fascinosa, quello che ha cantato è scritto bene. Mahmood potrebbe essere simile a un ...

Ron - nuovo omaggio a Dalla : arriva il live 'LUCIO!!' : Continua il lungo omaggio di Ron all'amico di sempre Lucio Dalla. Dopo l'album 'Lucio!', uscito nel 2018 per festeggiare quelli che sarebbero stati i 75 anni dell'artista scomparso prematuramente nel ...

Ron parla di Mahmood : “Potrebbe somigliare a LUCIO Dalla” : Durante l'intervista rilasciata al quotidiano Leggo per raccontare l'esperienza live "Lucio!!" (2019) interamente dedicata al cantautore scomparso, Ron parla di Mahmood e lo descrive come figlio artistico di Lucio Dalla. Rosalino Cellamare, questo il vero nome, era legato da una profonda amicizia con il grande assente, e per questo ha pubblicato la seconda raccolta di tributi "Lucio!!", che arriva ad un anno di distanza dalla prima parte ...

"Anche oggi LUCIO DALLA rimane avanti. Su di lui hanno inventato tante cattiverie" : Essendo un gentiluomo, Ron dice che 'ho avuto bisogno di elaborare il lutto'. Però è l'artista più credibile nel raccontare la storia di Lucio Dalla e quindi gli dedica adesso Lucio!! , un disco dal ...