ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) Costruito ilsu un: e' un insieme di cellule staminali, capaci di auto-organizzarsi grazie alla tecnica che mima l'ambiente naturale in cui e' immerso l', messa a punto nel Politecnico di Losanna dal gruppo di Matthias Lutolf. Descritta sulla rivista Nature Methods e condotta dall'italiano Andrea Manfrin, la ricerca e' unpasso verso la possibilita' di guidare lo sviluppo delle cellule staminali per ottenere tessuti e organi per sperimentaree, in futuro, per i trapianti. Il risultato rappresenta al momento la soluzione piu' tecnologica per riuscire a ottenere una riserva di cellule staminali senza incorrere in problemi etici. Per i ricercatori senza dubbia la cautela d'obbligo, ma e' altrettanto chiaro il vantaggio di poter seguire da vicino il modo in cui le cellule embrionali si organizzano per formare i tessuti e gli organi.La ...

LauraTarantella : Costruito il primo embrione umano su un chip, sarà utile per studiare i farmaci - - ilfogliettone : Il primo embrione umano su chip, per studiare farmaci - - Rioolimpica2016 : Costruito il primo embrione umano su un chip, sarà utile per studiare i farmaci -