Così Google Maps ci avvisa se i mezzi pubblici sono in ritardo o affollati

Condividere una GIF non è mai stato Così facile - direttamente da Google : Google introduce la possibilità di Condividere direttamente e velocemente le GIF dalla ricerca dall'app Google o da Chrome per Android: ecco come funziona. L'articolo Condividere una GIF non è mai stato così facile, direttamente da Google proviene da TuttoAndroid.

Google lancia gli sms 2.0 - Così sfida iMessage di Apple : Nuovi messaggi in arrivo sugli smartphone Android. Per adesso in Francia e Gran Bretagna. il nuovo protocollo - chiamato Rich Communication Services, Rcs - consente ai vecchi messaggini di farsi multimediali

Ecco - Google Pixel 4 e Pixel 4 XL dovrebbero essere Così : Ecco come potrebbe essere Google Pixel 4, uno degli smartphone che il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente negli ultimi mesi del 2019 L'articolo Ecco, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL dovrebbero essere così proviene da TuttoAndroid.

Google freme e Così ci mostra i Google Pixel 4 : eccoli nel primo render ufficiale : Con una mossa a sorpresa, la prima nella storia, Google esce allo scoperto e conferma il design dei Google Pixel 4 con alcuni mesi d'anticipo sulla loro presentazione, prevista a cavallo fra settembre e ottobre. L'articolo Google freme e così ci mostra i Google Pixel 4: eccoli nel primo render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Google Shopping - Paolo Lugiato : “Così Google vuole sfidare Amazon” : Google ha deciso di sfidare Amazon. Lo rivela la fusione tra Google Shopping e Google Express: l’app di Google Express diventerà Google Shopping. E Google Shopping – come segnala Paolo Lugiato – avrà una nuova home page dove i clienti potranno filtrare i prodotti per caratteristiche e marca, nonché leggere recensioni e guardare video ad hoc sulla merce in vendita. Non basta. Infatti, da un lato alcuni prodotti avranno un ...

Così The North Face ha tentato di utilizzare Wikipedia per promuovere i propri prodotti su Google : utilizzare Wikipedia per farsi pubblicità? The North Face, secondo quanto riporta il magazine americano Advertising Age, ha tentato di farlo. La popolare azienda di abbigliamento americana ha infatti “hackerato i risultati per raggiungere uno dei luoghi più ardui da raggiungere. La cima del più grande motore di ricerca al mondo”. Uscendo dalla metafora, l’azienda americana ha sostituito le foto delle pagine ...

FCA sceglie le tecnologie di HARMAN - Samsung - e Google per nuovo ecosistema globale per veicoli connessi : I principali componenti del sistema inizieranno a essere introdotti gradualmente in tutto il mondo nella seconda metà del 2019 . Tutti i nuovi veicoli FCA saranno connessi a partire dal 2022.

