Vacanze al mare in Croazia | dove andare quest’estate

Lido di Camaiore - dramma in Vacanze : turista muore in mare davanti agli occhi della moglie : La vittima è un uomo olandese di 64 anni che ha avuto un malore in acqua ed è morto poco dopo nonostante i soccorsi immediati, prima da parte de bagnini degli stabilimenti balneari e poi del 118. Il turista era in vacanza in Versilia con la moglie che ha assistito all'intera scena senza poter fare nulla.Continua a leggere