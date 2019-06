Skoda Scala G-Tec | prezzo | interni e autonomia a metano

Skoda Scala - Presentata la G-Tec : La Skoda ha diffuso i dati definitivi della Scala G-Tec , la versione a metano della due volumi già disponibile sul mercato. Questa versione bifuel sarà effettivamente nelle concessionarie entro la fine dell'anno negli allestimenti Active, Ambition e Style, a prezzi ancora da definire. Grazie all'integrazione del powertrain e dei serbatoi nella piattaforma è ridotto anche il sacrificio per lo spazio interno, con il bagagliaio che offre ...

Škoda a Parco Valentino con Superb iV - Scala e Kodiaq RS : A pochi giorni dalla première mondiale il primo modello con tecnologia di trazione ibrida plug-in sarà esposto in anteprima...

ŠKODA SCALA al debutto sul mercato italiano : La nuova berlina ŠKODA SCALA è pronta per il debutto sul mercato italiano, con un porte aperte presso tutta la rete dei concessionari italiani in programma i prossimi 25 e 26 maggio. Il nuovo modello segna un momento fondamentale nello sviluppo del brand, portando in un importante segmento di mercato contenuti ai vertici della categoria […] L'articolo ŠKODA SCALA al debutto sul mercato italiano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...