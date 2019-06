Il robot in miniatura RoboBee vola da solo alimentandosi con la luce

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019)è un iconicoinsviluppato dai ricercatori dell’Università di Hardard diversi anni fa. Fece notizia perché fu il capostipite di una generazione dicapaci di imitare quasi alla perfezione il volo di piccolissimi animali. Nel tempo si è evoluto: dopo aver imparato are, nel 2015 ha imparato a nuotare, adesso una ricerca pubblica su Nature annuncia la nascita diX-Wing. È un insettoiconte che può restare in aria a tempo indefinito, perché muove le ali traendo l’alimentazione dallache colpisce le sue celle solari. I nuovisono sempre più morbidi, utili, versatili ed economici Il nuovoX-Wing (come i caccia stellari a quattro ali di Star Wars) aggiunge una pietra miliare allaica miniaturizzata con la sua capacità di spiccare il volo e ...

