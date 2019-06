SCUOLA Regionalismo differenziato e autonomia | i problemi | veri | da risolvere

Mozione contro il regionalismo della SCUOLA del comune di Gravina di Puglia : La protesta contro l’intenzione di regionalizzare la scuola non si ferma, anzi si allarga a macchia d’olio su tutto il territorio. Crescono le iniziative politiche contro il provvedimento voluto dalla Lega che non riesce a trovare terreno fertile per la sua idea. Il comune di Gravina di Puglia, il cui sindaco è ritratto nell’ immagine nella didascalia che segue, ha annunciato la presentazione di una Mozione. La redazione di ...