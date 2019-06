Oroscopo weekend 20 e 21 luglio : Sagittario ambizioso - Gemelli passionali : Il weekend che va da sabato 20 a domenica 21 luglio sarà di assoluto relax per molti segni dello zodiaco: qualcuno si vorrà concedere dei momenti per sé come i Pesci e la Bilancia, mentre altri come l'Ariete saranno “costretti” a riposarsi per recuperare le energie. Fine settimana di fuoco invece per il Cancro, il Toro e di conquiste assicurate per il Leone. Il Sagittario e la Vergine invece saranno totalmente assorbiti dal lavoro, cosa che darà ...

Oroscopo estate Sagittario : promozioni in arrivo - incontri importanti e amore per voi : L'estate per i nati sotto il segno del Sagittario sarà caratterizzata in particolare da un affiatamento di coppia a dir poco eccezionale e degli ottimi guadagni sul posto di lavoro. Sarà una stagione importante in quanto le novità sul fronte lavorativo saranno determinanti anche per quanto riguarda il vostro futuro. Infine avrete a che fare con delle nuove amicizie sotto l'ombrellone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo ...

Oroscopo Sagittario - luglio : belle emozioni in amore : Grazie al favore di Giove, Marte e Sole il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Sagittario. In ambito lavorativo potranno nascere importanti trattative, destinate a regolare belle soddisfazioni. Si recupera in amore e si avrà più tempo da dedicare al partner e alla famiglia, potrete vivere delle emozioni forti e anche single potranno fare delle conoscenze interessanti. E' un momento vantaggioso anche per il ...

L'oroscopo del giorno 27 giugno da Bilancia a Pesci : amore - giovedì sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 27 giugno 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di giovedì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita, come si evince anche dal titolo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vogliosi di sapere quali saranno i ...

Oroscopo 25 giugno : per il Sagittario momenti di decisioni nel lavoro : L'ultima settimana del mese di giugno entra nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 25 giugno 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo quali cambiamenti e novità porteranno stelle e pianeti in queste ore. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti. Ariete: in questa giornata la Luna è nel vostro segno zodiacale. Questo non vuol dire altro che è un periodo di riscontri positivi e note liete in amore. Attenzione ...

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio : Sagittario selettivo - Capricorno attento : Nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, la Luna con Nettuno in Pesci farà diventare i nativi più 'istintivi' sul fronte finanziario. Plutone e Saturno nel Capricorno porteranno i nativi ad essere 'spigliati' a livello lavorativo, mentre Venere, Mercurio e il Sole offriranno al Cancro emozioni di stampo erotico. Urano in Toro, Giove in Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: malumori. Ci saranno dei dissidi con ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 24 giugno : Ariete energico - Sagittario sfiduciato : L'oroscopo dell'amore single interpreta le combinazioni astrali in modo approfondito e sorprendente, aprendo un varco verso la felicità amorosa. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore di lunedì Ariete: molto energici per via del transito Plutone-Marte, dovrete fare molta attenzione a evitare delle tensioni nei confronti delle nuove sensazioni amorose. Il vostro vigore è alle stelle ma dovrete stare attenti a ...

L'oroscopo del giorno 25 giugno - 2ª sestina : martedì la fortuna bacerà il Sagittario : L'oroscopo del giorno 25 giugno 2019 porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il nostro segno zodiacale? La speranza, senz'altro è per buone notizie in amore e nel lavoro in vista del prossimo martedì. Nel frangente ad essere passati 'al setaccio', analizzando a puntino i comparti amore e lavoro, saranno essenzialmente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. All'orizzonte si intravede un ottimo transito astrale, ...

L'oroscopo del giorno 24 giugno da Bilancia a Pesci : Sagittario - avvio settimanale ottimo : L'oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco ...

L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno : Sagittario top - successi per Leone : La settimana dal 24 al 30 giugno si annuncia serena per il Capricorno, mentre l'Acquario potrebbe vivere alcuni momenti di tensione. Scopriamo dunque L'oroscopo per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello sentimentale la vostra sarà una giornata molto fortunata. Venere sarà capace di regalarvi comprensione e serenità a livello sentimentale. In ambito lavorativo potrete usufruire di un grande recupero inaspettato. Toro: ...

Sagittario : Potresti avere un’influenza disorientante o addirittura dirompente su alcune persone. Potresti anche ispirarle e guarirle. Forse dovresti avvertire i tuoi alleati che sarai interessante in modo quasi intollerabile, che potresti fargli cambiare... Leggi

Oroscopo 20 giugno : problemi per Toro e Sagittario : Arriva l'Oroscopo del 20 giugno con le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Nel dettaglio, le novità e i cambiamenti a cui andrete incontro in questa nuova giornata di giovedì. Il Toro e il Sagittario avranno problemi, mentre la Vergine avrà un netto recupero. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – dovete evitare ogni tipo di rottura. Siete molto ansiosi e vi arrabbiate facilmente, soprattutto se incontrate persone inquiete. Si ...

Oroscopo 27 giugno : amore in prima linea per Gemelli - Sagittario top : Nella giornata di giovedì 27 giugno, i nativi sotto il segno dei Gemelli, saranno più propensi a dedicarsi alla loro relazione di coppia. Al contrario, i nativi Capricorno e Cancro avranno qualche problema in amore. Leone vedrà un incremento delle proprie finanze, mentre Sagittario passerà una meravigliosa giornata al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 27 giugno. Previsioni Oroscopo 27 ...

Previsioni astrologiche del 20 giugno : ripresa per il Cancro - bene Sagittario : Un'altra calda giornata estiva è alle porte; secondo il presagio degli astri e delle stelle sarà un giovedì positivo per il segno del Sagittario, che godrà di una grande energia e per il Cancro, per il quale è in atto un momento di recupero. Al contrario, il Toro si vedrà costretto a rallentare un po' i ritmi a causa della stanchezza accumulata. Qui di seguito l'oroscopo di giovedì 20 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con Previsioni ...