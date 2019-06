Recensione | ' Sono una Snob? E altri saggi' un libro di Virginia Woolf

Good Girls su Netflix non sarà una “Breaking Bad femminista” - ma ci ricorda brillantemente che le donne sono piene di risorse (Recensione) : Poche serie tv hanno un titolo fuorviante come Good Girls su Netflix. Influenzati da un'infinità di filmetti in cui le Girls sono etichettate come bad, beautiful, golden o funny, potremmo facilmente credere che questa sia l'ennesima commedia in cui un gruppo di amiche scollega il cervello e si dà alla pazza gioia. Invece Good Girls su Netflix è qualcosa di completamente diverso, un unicum a metà strada fra una serie crime e una dark comedy. ...