Preoccupati per questo caldo? Presto diventerà la norma

wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) (foto: MONIKA SKOLIMOWSKA/AFP/Getty Images) Dopo mesi interminabili di pioggia e freddo, in Italia è tornato a splendere il sole. Ma non è una bella notizia: secondo gli esperti di clima, le temperature di questi giorni sono anomale e, più passerà il tempo, più bisognerà abituarsi a ondate di calore e afa frequenti e prolungate già a giugno. Al momento non è del tutto chiaro se questi picchi siano causati dal global warming, anche perché non è la prima volta che il termometro segna queste temperature. Si sa solo che in Europa fa molto piùdel previsto e che in Francia, per esempio, il numero di queste ondate è raddoppiato negli ultimi 34 anni e, presumibilmente, raddoppierà ancora nel 2050: tutti i dati empirici parlano di una situazione climatologica che ha assunto connotati estremi più frequenti negli ultimi 20-30 anni.record In Italia, da giovedì il termometro segnerà ...

TommyBrain : AntiDiplomatico:L'Iran accusa di ipocrisia gli USA: 'Erano davvero preoccupati per 150 persone? Quante persone hann… - IacobellisT : AntiDiplomatico:L'Iran accusa di ipocrisia gli USA: 'Erano davvero preoccupati per 150 persone? Quante persone hann… - LuigiaFio : RT @nelloscavo: #Salvini: 'Sono pronto anche a contravvenire ad alcune normative europee, ad esempio a non identificare più gli immigrati c… -