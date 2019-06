LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 27 giugno Nespoli-Pasqualucci derby in

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27) – Gli azzurri in gara (27) – Il medaglie degli13.27 CANOA: Nei 200 metri K1 Manfredi Rizza è settimo in 39″794. Vince il francese Beaumont (38″976) davanti all’ungherese Balazs (39″149) e al bielorusso Tratsiakou (39″351) 13.25 CANOA – Nel K1 200 metri vittoria della danese Joergen davanti all’ungherese Kozak e alla polacca Walczykiewicz 13.23 ARCO: FANTASTICO!!!! 6-0 contro e un dieci all’ultima freccia. Ci sarà quindi untutto tricolore in semifinale nel ricurvo e dunque medaglia sicura 13.20 ARCO: Fantastico: risponde al 10 dell’ultima freccia di Faber, con un altro dieci e second set in favore dell’azzurro (4-0). Il vincitore di questo match affronterà in semifinale ...

zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 27 giugno. Pasqualucci e Nespoli si giocano i quarti nell’arco -… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #EICS2019 - #Innovazione ?? Il consigliere delegato Battistella ha dato avvio questa mattina ai lavori del convegno #AVi… - MaraMonti2 : Si muore dal caldo la desertificazione avanza in Europa Temperatures set to soar above 40C in Europe heatwave - l… -