Guida Crash Team Racing Nitro Fueled | tutti i codici per i trucchi del remake

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Da una settimana esatta,sta deliziando i palati diquei videogiocatori che sono alla ricerca di ungame di stampo arcade immediato e assolutamente divertente. Soprattutto se giocato in compagnia - anche in multipayer online. Un titolo, quello di Activision e Beenox, che ha attratto a sé in particolare i player più nostalgici, che ricordano ancora con piacere le coloratissime partite a tutta velocità sulla prima PlayStation al fianco diBandicoot e diquei personaggi nati originariamente negli studi di Naughty Dog.è infatti un vero e propriodell'indimenticabile - ed effettivamente indimenticato! - CTR per PSX, classe 1999. Naturalmente con un comparto grafico tirato a lucido per soddisfare le esigenze degli appassionati moderni e non sfigurare su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo ...

PS3zone_IT : Vi serve una mano per il platino di Crash Team Racing? Date un occhiata alla nostra guida a cura del nostro Mirco! ?? - OptiMagazine : Guida #CrashTeamRacingNitroFueled - tutti i codici per i trucchi del remake - DannyDSC1 : RT @tuttoteKit: Avete già provato il #videogioco Crash Team Racing Nitro Refuled? Noi abbiamo già avuto modo di provarlo e vogliamo segnala… -