Chi è Zara Phillips | la più libera dei reali e forse la più felice

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "SChifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Mazara del Vallo - c'è Chi preferisce i ratti ai gatti : Una nostra lettrice di Mazara del Vallo segnala alla redazione, una avversione ai gatti in una zona del centro storico dove invece abbondano i ratti

Guerra alla zanzara tigre - 500mila masChi sterili liberati a Bologna : ecco perché : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per sterilizzare anche le femmine. ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Zanzara Chikungunya - a Roma torna l'incubo : primo caso dell'anno ad Aprilia. I sintomi : Ad Aprilia un caso di Chikungunya: il Dipartimento di Prevenzione dell?Asl di Latina ha informato il Sindaco dell?accertamento di un caso di Chikungunya, malattia virale...

Il vescovo di Mazara attacca Salvini : 'Chi è con lui non può dirsi cristiano' : Matteo Salvini, in un modo o nell'altro, continua a far parlare di sé. In molti gli contestano il suo modus operandi, ma persino il modo in cui proverebbe ad acquisire consenso elettorale. Negli ultimi tempi, tra l'altro, è diventato ricorrente il fatto che il leader della Lega finisca per andare in conflitto con la Chiesa. Il tutto sembra non sposarsi alla perfezione con i gesti che lo vedono baciare il rosario o usare altri simboli religiosi ...

Mazara - i 5 Stelle non si sChierano per il ballottaggio : I 5 Stelle di Mazara non si schierano, almeno ufficialmente, in vista del ballottaggio di domenica prossima per la scelta del sindaco, tra Salvatore Quinci e Giorgio Randazzo. 'I cittadini non sono ...