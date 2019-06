Bloodstained : Ritual of the Night - il team riconosce la scarsa qualità del porting su Nintendo Switch : Nonostante Bloodstained: Ritual of the Night sia stato pubblicato su Nintendo Switch una settimana dopo l'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, la situazione del porting non è delle più rosee. Molti utenti infatti hanno lamentato la scarsa qualità della versione per la console ibrida chiedendo agli sviluppatori di apportare modifiche al gioco.Come riporta Destructoid, circa un giorno e mezzo dopo che l'edizione su Switch è stata pubblicata ...

Bloodstained Ritual of the Night : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Sono trascorsi ben 5 anni da quando fu annunciato lo sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night, il quale ottenne i fondi necessari tramite una campagna su Kickstarter. Come per Castlevania ci troviamo di fronte un titolo del passato resuscitato per volontà di Konami, con meccaniche simili ad una delle saghe più amate dal pubblico, che a differenza di quest’ultima è sopravvissuta nel corso del tempo tramite lo ...

Bloodstained : RITUAL OF THE NIGHT disponibile su Nintendo Switch : L’ action-RPG a scorrimento laterale in stile gotico firmato da Koji Igarashi BLOODSTAINED: RITUAL of the NIGHT, sviluppato da ArtPlay e pubblicato da 505 Games, è disponibile da oggi in versione digitale per Nintendo Switch mentre la versione pacchettizzata arriverà nei negozi italiani a partire da venerdì 28 giugno. Questo lancio segue di poco il grande successo ottenuto dalle ...

Un video gameplay mostra i primi 24 minuti di Bloodstained : Ritual of the Night : Bloodstained: Ritual of the Night, dell'ex producer della serie Castlevania, Koji Igarashi, è finalmente arrivato nella giornata di ieri su PS4, Xbox One e PC.Se siete tra coloro che ancora sono indecisi riguardo al gioco, ecco arrivare un nuovo video gameplay da IGN, che ci mostra i primi 24 minuti di questo gothic horror action RPG.Che ne pensate?Leggi altro...

Koji Igarashi sarebbe felice di rendere Bloodstained un franchise se Ritual of the Night venderà bene : Bloodstained: Ritual of the Night è finalmente disponibile per PS4, Xbox One e PC, con la versione Switch in uscita la prossima settimana. Ora che il gioco è arrivato, è lecito chiedersi cosa vorrà fare Igarashi dopo questo titolo. Stando a quanto detto dal producer in un'intervista con Eurogamer.net, un altro Bloodstained:"Se Bloodstained andrà bene sarei molto felice e molto volenteroso di costruirci sopra un franchise. In questo momento si ...

Bloodstained : Ritual of the Night è ora disponibile in versione digitale su PC - Xbox One e PlayStation 4 : Il nuovo GDR a scorrimento orizzontale di Koji Igarashi, Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile da oggi in versione digitale per le piattaforme PC (Steam e GOG), PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni fisiche per PlayStation 4 e Xbox One usciranno venerdì 21 giugno. Bloodstained: Ritual of the Night verrà rilasciato anche per console Nintendo Switch martedì 25 giugno (versione digitale) e venerdì 28 giugno (versione fisica). Il prezzo ...

Bloodstained Ritual of the Night disponibile da oggi : Il nuovo GDR a scorrimento orizzontale di Koji Igarashi: Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile da oggi in versione digitale per le piattaforme PC (Steam e GOG), PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni fisiche per Playstation 4 e Xbox One usciranno venerdì 21 giugno. Bloodstained: Ritual of the Night verrà rilasciato anche per console Nintendo Switch martedì 25 giugno (versione digitale) e venerdì 28 ...

Bloodstained : Ritual of the Night - l’erede spirituale di Castlevania arriva sul mercato il 18 Giugno – la nostra anteprima : Dopo mesi di silenzio, vicino alla data di uscita siamo finalmente riusciti provare in anteprima Bloodstained: Ritual of the Night, l’erede spiRituale di quel Castlevania che da fin troppo tempo manca sul mercato. Il gameplay del gioco si presenta subito immediato e privo di problematiche, sottolineando immediatamente l’immenso lavoro che Igarashi, Wayforward e 505 Games hanno portato avanti in questi mesi, creando un vero e proprio ...

Bloodstained : Ritual of the Night presenta i suoi piani post lancio : Bloodstained: Ritual of the Night è noto ai più come successore spiRituale di Castlevania. Il gioco, ormai alle porte, arriverà il mese prossimo su Xbox One, PS4, Switch e PC, e in vista della pubblicazione il publisher 505 Games ha delineato i suoi piani di supporto post lancio.Come possiamo vedere sul sito ufficiale, sono molte le cose in arrivo. Sono infatti in programma le modalità Speedrun e Boss Rush, ma anche qualcosa chiamato Pure ...

Bloodstained : Ritual of the Night apre i preordini - pubblicati anche trailer e screenshot : Bloodstained: Ritual of the Night ha dato il via ai preordini, annuncia 505 Games, inoltre anche un nuovo trailer e delle interessanti immagini sono state condivise.Riportiamo di seguito trailer, immagini e il comunicato ufficiale Digital Bros per tutti i dettagli sull'atteso titolo:Leggi altro...

Bloodstained : Ritual of the Night è in arrivo su PS4 - PC - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 505 Games annuncia l'arrivo di Bloodstained: Ritual of the Night su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Le versioni digitali delle prime tre piattaforme saranno disponibili a partire dal 18 giugno, mentre quelle fisiche arriveranno sugli scaffali il 21 giugno. La versione per Nintendo Switch invece sarà disponibile a partire dal 25 giugno per quanto riguarda il digitale, mentre il gioco ...