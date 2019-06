William d’Inghilterra | “Non avrei problemi se i miei figli fossero gay | ma temo la

William d’Inghilterra - tifoso scatenato per la vittoria dell’Aston Villa : William d'Inghilterra tifoso dell'Aston VillaWilliam d'Inghilterra tifoso dell'Aston VillaWilliam d'Inghilterra tifoso dell'Aston VillaWilliam d'Inghilterra tifoso dell'Aston VillaNon possono schierarsi in politica e devono mantenere sempre distanze eque dai fatti del mondo, ma alla voce «sport» i membri di casa Windsor possono serenamente permettersi di venir meno alla regola dell’imparzialità. Così serenamente che persino uno sempre ...