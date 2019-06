Walter Nudo dopo la tv ... ora fa il cantante

(Di mercoledì 26 giugno 2019)l’annuncio che è arrivato un po’ a sorpresa didice addio alla TV, si sbaglia ha solo deciso di cambiare lavoro, ma restando nello showbiz. A incidere sulla sua scelta, probabilmente, anche i problemi di salute che lo hanno portato a subire un delicato intervento al cuore,il malore accusato mentre si trovava in America. “Negli ultimi mesi,aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita” ha dichiarato. L’ex gieffino si è così dato alla musica e ha lanciato il suo primo brano, Keep Shining, molto ritmato e orecchiabile. Un’anticipazione del videoclip della canzone è apparsa sulla sua pagina Instagram scatenando i suoi fan.