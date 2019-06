Vietato fumare in spiaggia 2019 | luoghi divieto e importo sanzioni da luglio

È ufficiale! Dal 15 luglio Vietato fumare in spiaggia : vietato fumare sulla battigia in spiaggia e in acqua a Pesaro... l’ordinanza per la spiaggia smoking free è diventata realtà dopo le anticipazioni di un paio di settimane fa. ‘Bionde’ al bando in riva al mare. Matteo Ricci sposa la crociata antifumo e annuncia: «vietato fumare sulla battigia e in acqua», scrive il sindaco su facebook, con tanto di hashtag ‘Pesaro #smokefreebeach’.-- L’ordinanza scatterà dal 15 luglio: «Anche a ...

Fumare in spiaggia potrebbe essere Vietato anche in Italia : Come ogni anno, con l’avvicinarsi del caldo e della stagione estiva tutti i mezzi di comunicazione e le istituzioni politiche si concentrano sulla quantità di plastica presente nei mari e negli oceani. Quest’anno invece il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha deciso di puntare il dito contro un altro fenomeno, già regolamentato in alcuni Comuni Italiani e ...

Vietato fumare nelle spiagge italiane : multa da 500 euro per chi accende la sigaretta : Sempre più città di mare, stabilimenti balneari e simili hanno deciso di bandire per tutta l’estate le sigarette in riva al mare. Questo per una serie di ragioni. In primo luogo perché i mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti maggiormente nocivi e tra i più presenti sulla sabbia. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, gli esempi di Sassari e di Savona, che hanno proibito il fumo in spiaggia ...

Lampedusa e Linosa - da quest’anno Vietato fumare sulle spiagge. Il sindaco : “Tutelare l’ambiente e la salute pubblica” : Niente fumo in spiaggia. Quest’estate, a partire dal 1 giugno, a Lampedusa e Linosa scatta il divieto di fumare su tutte le spiagge del Comune. L’ordinanza, firmata oggi dal sindaco Totò Martello, consente di fumare soltanto in apposite aree dotate di posacenere e vieta anche di gettare rifiuti prodotti dal fumo sul suolo e nelle acque. Insomma, niente cicche. “Siamo impegnati nella diffusione di buone pratiche a tutela ...

Da giugno sarà Vietato fumare sulle spiagge di Lampedusa e Linosa : A partire dal primo giugno su tutte le spiagge di Lampedusa e Linosa sarà vietato fumare. Lo si potrà fare nelle aree attrezzate e nel raggio di due metri dai portacenere che recano lo stemma del Comune. Sarà vietato buttare in acqua o sulla spiaggia cicche e cenere. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Totò Martello.Lo scorso anno nelle Pelagie era stata vietata la vendita e l’utilizzo di ...

Multe fino a 500 euro! Sulla spiaggia di Capaci è Vietato fumare : Dal primo giugno non si potrà più fumare nelle spiagge di Capaci (Palermo). A firmare l’ordinanza “smoke free” è stato il sindaco Pietro Puccio. “Riteniamo che sia una decisione anche eticamente doverosa per tutelare l’incolumità e la salute di tutti, soprattutto dei non fumatori e delle persone più deboli”, ha spiegato il primo cittadino. Multe per i trasgressori dai 25 ai 500 euro.