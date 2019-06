Vanessa Russo uccisa in metro a Roma | Doina Matei torna libera 4 anni prima

ilmessaggero

(Di mercoledì 26 giugno 2019), ultima puntata della vicenda giudiziaria., 33, è una donna: la romena, condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16di carcere per...

mimmosid1 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo semilibertà e foto al mare durante la pena, l'assassina della giovane Vanessa Russo ora verrà messa in libertà 4 an… - geppotga : RT @ultimenotizie: #DoinaMatei è una donna libera. La 33enne, romena, era stata condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16… - alpardu : RT @claudio_erpiu: NEMMENO NEI PAESI PIÙ MALFAMATI DEL MONDO LA VITA DI UNA PERSONA VALE COSI POCO. SE CONTINUIAMO DI QUESTO PASSO SAREMO L… -