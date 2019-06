Inchiesta Salone del libro | pm chiede 26 rinvii a giudizio | anche per Fassino

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Claudio Carollo Su 29 indagati la Procura conferma la richiesta di rinvio aper 26 persone tra le quali l'ex Sindaco di Torino, nell'sui conti deldelLa Procura di Torino26su 29 indagati per l’sui conti in rosso deldel. Tra questi rischierebbero di andare a processo l’ex Sindaco torinese Piero, l'ex assessore alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi e gli ex presidenti della Fondazione per ilRolando Picchioni e Giovanna Milella. Le accuse, a vario titolo, sono di falso in bilancio, peculato e turbativa d'asta. Sul rinvio aPierodichiara in una nota: "Ho sempre agito con assoluta correttezza e trasparenza con l'unico obiettivo di garantire che ildelpotesse continuare la sua attività, evitando ogni evento che lo potesse mettere a ...

