Google Pixel 4 Mini è solo un concept | vi piacerebbe se diventasse realtà?

Google sta regalando ad alcuni utenti dei codici sconto esclusivi che permettono di risparmiare 25 euro sull'acquisto di un Pixel 3a o di un Pixel 3a XL.

Stando a quanto si apprende dal forum ufficiale di Google, in futuro verrà implementato un importante miglioramento alla feature Ambient Display

Google potrebbe finalmente introdurre il supporto al profilo colore esteso P3 su Google Pixel 4 e su Android con Google Fotocamera.

Google Pixel 4 e 4XL: dimensioni, prezzo, uscita in Italia e novità Nonostante sia ancora molto presto per l'uscita dei due top di gamma di Google, in rete è iniziata la circolazione delle informazioni relative ai due flagship della casa di Mountain View. La sorpresa è arrivata quando la stessa azienda statunitense ha pubblicato le immagini dei due smartphone. Ma dietro questa decisione, dato che l'uscita dei due dispositivi ...

Secondo Business Insider e Computer World, Google non lancerà un successore del tablet Pixel Slate dello scorso anno, ma si concentrerà su dispositivi laptop tradizionali come Google Pixelbook. Nel frattempo, Hangouts On Air verrà chiuso entro la fine dell'anno.

Scopriamo il render di Google Pixel 4, con quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali e l'aspetto della parte frontale.

No, la calura non ci ha disorientati al punto da scrivere castronerie di questa portata. Stiamo benone, ma non possiamo dire altrettanto di Google

Arrivano ancora una volta da @OnLeaks gustose anticipazioni su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, dei quali scopriamo le probabili dimensioni.

Google vuole continuare a spingere i nuovi arrivati, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, e così rilancia la promozione con Google Home Mini per chiunque ne acquisterà uno entro il 19 giugno 2019.

Google Pixel 4 è il protagonista di questi due nuovi disegni CAD, condivisi dal noto leaker Ben Geskin: andiamo a scoprire e a confermare alcuni dettagli riguardanti i prossimi smartphone targati Google.

Da Amazon arriva una buona notizia per Google ed in particolare per Google Pixel 3a, uno degli ultimi smartphone lanciati dal colosso di Mountain View

Ecco come potrebbe essere Google Pixel 4, uno degli smartphone che il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente negli ultimi mesi del 2019

Ecco due foto reali del presunto Google Pixel 4 o Google Pixel 4 XL, nelle quali possiamo avere un'ulteriore conferma del modulo fotografico di forma quadrata. Che ve ne pare?

Spunta un nuovo render di Google Pixel 4, mostrato di faccia senza notch o fori di alcun tipo. E nel mentre spuntano alcuni retroscena sullo sviluppo interno che sta dietro la scelta dell'estetica dei nuovi smartphone di Big G,