Ex Ilva | Arcelor minaccia il governo | “Senza immunità lo stabilimento di Taranto chiuderà

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Due mesi e dieci giorni. Poi l’exdi. Il 6 settembre, giorno da cui non varrà più l’penale per i vertici dell’azienda, in base a quanto stabilito dal Dl Crescita. Il tutto a meno che ilnon individui una soluzione alternativa. È la, nero su bianco, di Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato diMittal Europa, i nuovi proprietari del siderurgico pugliese. “Ilcontinua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c’è niente. Quindi il 6 settembre l’impianto. Abbiamo ancora due mesi, spero che iltrovi una soluzione, siamo aperti a discutere” ha detto il manager del gruppo indiano a margine di una conferenza di Eurofer. Parole, quelle di Van Poelvoorde, che suonano come unaper l’esecutivo gialloverde, anche perché soluzioni ...

Daniele_Manca : Ilva, l’Italia rischia di restare senza acciaio (l'Ilva è in bilico e ben sei ministri domani saranno al suo capezz… - fattoquotidiano : Ex Ilva, Di Maio chiude ad Arcelor: “Stop all’immunità penale”. Presentati tutti gli interventi di riconversione ec… - fattoquotidiano : IRRITATO LO STAFF DI DI MAIO Ilva, Arcelor rivuole lo “scudo penale”: Lega dice sì, M5S no -