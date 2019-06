Calcutta | «L’indie pop morirà perché è finto»

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019): il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album EvergreenQuesta intervista è tratta dal numero 26 di Vanity Fair in edicola dal 26 giugno 2019 Ma«Milano Dateo»?il nome di una trascurabile stazione del passante ferroviario milanese nel titolo di una canzone? «Ma figuriamoci se lo dico, sono fatti miei, privati». Poi si fa più conciliante: «È una storia autobiografica, in quel luogo sono successe delle cose». La canzone è Sorriso (Milano Dateo), una specie di lettera cantata a una donna (una ex?, si tenta di chiedere; «Non rispondo, questo è gossip»), in cui lui ...

_cantfindanick_ : Certo che l'indie italiano si è sforzato di sto periodo per sfornare capolavori fra Calcutta e Gazzelle - Stritolamilouis : RT @idkwhotrust: Mia madre mi dice che c’è un concerto di Calcutta e se a me piaccia, io dico “no fa indie e l’indie non mi piace” e lei “m… -