ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Andrea Conti Il cantautore annuncia per il 2020 un tour, probabilmente arriverà un nuovo disco a supportare il progetto.racconta la sua “Favola” nata nel quartiere San Basilio a Roma, gli amici al parcheggio, il sentirsi un passo indietro rispetto agli altri e la voglia di emergere. Traguardi importanti a soli 23 annisi prepara alla sua prima data alloo Olimpico, davanti a 60mila persone il 4 luglio, dove chiuderà il progetto “La Favola”. Uno speciale concerto-evento, già sold out da tre mesi e preceduto dalla data zero alloo di Lignano Sabbiadoro il 29 giugno. Un punto di arrivo che dopo il “Colpa delle Favole Tour”, sold out in 19 palazzetti italiani e più di 300.000 biglietti venduti. E non è tutto perché il cantautore ha annunciato per il 2020 un tour, si va ad aggiungere così ad altri colleghi che suoneranno Live...

elena_ele6 : RT @IlContiAndrea: Ultimo, il riscatto: 'Bocciato due volte a scuola, ora canto negli stadi' - IlContiAndrea : Ultimo, il riscatto: 'Bocciato due volte a scuola, ora canto negli stadi' - delleVenezie : Sull’ultimo numero de #lenologo di #assoenologi “il riscatto della storia e dell’identità del #pinotgrigio” -