Rabiot Juventus | è fatta | le cifre del contratto monstre e la data dell’annuncio

Calciomercato Juventus - si stringe per Rabiot : operazione vicina alla fumata bianca : Nella giornata di oggi il club bianconero potrebbe chiudere per Rabiot, chiudendo un’altra operazione in stile Ramsey La Juventus fa sul serio in questo mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri, sta per piazzare un altro colpo a centrocampo. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. I bianconeri attendono una risposta nella giornata di oggi, nel corso ...

Calciomercato Juventus - Rabiot vicinissimo ai bianconeri (RUMORS) : Settimana importante quella della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai più importanti media sportivi italiani: si attendono infatti novità in tema cessioni ma anche per quanto riguarda gli acquisti. Dovrebbe essere vicinissimo il trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City, con la Juventus che sarebbe pronta ad ottenere una somma notevole per il suo terzino portoghese. Sembra infatti che la società inglese, che voleva ...

Juventus - Tancredi Palmeri : 'Con Ramsey - Pjanic e Rabiot sarebbe centrocampo pazzesco' : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Com'è noto, la dirigenza bianconera è da sempre attenta ai giocatori a parametro zero e alle opportunità che il mercato offre: ricordiamo fra i grandi acquisti i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, tutti arrivati a costo 0 e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la ...

Tuttosport : la Juventus per Rabiot avrebbe battuto concorrenza di United e Tottenham : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di pensare al mercato. Lo stesso tecnico toscano, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come potrebbe puntare su alcuni giocatori che quest'anno hanno deluso abbastanza le aspettative, nello specifico su Dybala e Douglas Costa. Saranno in ogni caso necessarie alcune cessioni pesanti, per finanziare il mercato in entrata. Non servirà un esborso economico ...

Juventus - Rabiot sarebbe ad un passo : sarebbe arrivato anche l'ok della mamma (RUMORS) : Questi sono giorni molto caldi per Fabio Paratici che sta cercando di rinforzare la Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha imbastito diverse trattative per regalare a Maurizio Sarri sia in difesa che a centrocampo. Uno degli obiettivi per la linea mediana sembra essere Adrien Rabiot. Il francese è un'opportunità per la Juve che potrebbe assicurarselo a parametro zero. Su questo fronte i bianconeri sarebbero abbastanza ottimisti visto che ...

La Juventus 2019-20 prende sempre più forma : Rabiot potrebbe essere il prossimo arrivo : La Juventus 2019-20 prende sempre più forma. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato infatti la Juve avrebbe quasi chiuso l'accordo con Rabiot, centrocampista francese e colonna del Psg nelle ultime stagioni, fino alla rottura per il mancato rinnovo contrattuale. La Juventus potrebbe ingaggiarlo a costo zero e non c'è dubbio sul fatto che Rabiot sia un top player della linea mediana. Classe 1995, ha praticamente vinto tutto in patria con la ...

Calciomercato Juventus - tutto su de Ligt : per il centrocampo c’è Rabiot ed in attacco… : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno deciso di affidarsi a Maurizio Sarri, una scelta che ribalta le strategie del passato del club ma una decisione che potrebbe anche dimostrarsi vincente. Sì, perchè le qualità dell’ex Chelsea non sono sicuramente in discussione, la squadra è già fortissima ma la dirigenza ha deciso di rinforzare ulteriormente ...

Gazzetta dello Sport : sarà Rabiot il primo regalo della Juventus a Maurizio Sarri : E' tempo di calciomercato per molte società di Serie A: i numerosi cambi di panchina nel campionato italiano potrebbero inevitabilmente movimentare acquisti e cessioni, in particolar modo da parte delle società di vertice come Juventus, Inter, Milan e Roma. E a proposito dei bianconeri, due giorni fa è stato presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa è stato stuzzicato su molti temi, fra i quali il ...

Juventus - non solo Rabiot : le mosse di Paratici sul mercato : Maurizio Sarri ha ufficialmente incominciato la sua avventura alla Juve. Il tecnico ha già in mente quale saranno le richieste da fare alla società. Rabiot (24), centrocampista del Psg, è in cima agli obiettivi del club, che è sempre vigile sui giocatori svincolati. I bianconeri hanno offerto 7 mili

Benito - El Chiringuito : 'Rabiot firmerà con la Juventus a luglio' : Per la Juventus è ufficialmente iniziata l'era di Maurizio Sarri, e adesso per il tecnico e la società è giunto il momento di rinforzare la rosa. Le strategie di mercato sembrano essere piuttosto chiare: va migliorato il centrocampo. In tal senso, sembra proprio che la società torinese abbia mosso dei passi importanti nei confronti di Adrien Rabiot. Il francese piace ai bianconeri, come ha confermato ieri Fabio Paratici durante la conferenza di ...

Rabiot Juventus - è fatta : contratto monstre al giocatore - tutti i dettagli! : Rabiot Juventus- Adrien Rabiot sarà un nuovo giocatore della Juve. Pochi dubbi e tante certezze. Rapportando l’affare da un punto di vista dei percentuali, secondo quanto riportato dai colleghi della stampa spagnola e francese, l’affare si concretizzerà all’85%. Ancora alcuni piccoli dettagli prima della definitiva fumata bianca. Il centrocampista, corteggiato anche da altre big europee, […] More

La Juventus sarebbe ad un passo da Rabiot - salvo inversioni a U di Veronique : La Juventus, a marchio Sarri, necessita di colmare alcune lacune a centrocampo evidenziatesi già negli ultimi due anni durante la gestione Allegri e costate la debacle in Champions League. Per sopperire a queste carenze, Paratici seguirebbe già dall'estate scorsa le vicissitudini di Paul Pogba che da quando nel 2016 si è trasferito al Manchester United, ha lasciato una voragine nella terra di mezzo bianconera. Arrivare al campione del mondo di ...

Calciomercato Juventus - è Rabiot il primo regalo per Sarri : 10 giorni ed il francese sarà bianconero : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte Calciomercato, ormai ai dettagli ...

Pogba Juventus - Paratici esce allo scoperto anche su Higuain e Rabiot! : Pogba Juventus- Intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Maurizio Sarri, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la snervante trattativa per il neo tecnico bianconero, ma soprattutto per alcuni retroscena di mercato. Il direttore sportivo ha analizzato anche alcuni retroscena di mercato, sottolineando la massima coesione tra la […] More