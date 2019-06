Nel pronto soccorso per i malati di Internet | “I casi più gravi tra i ragazzini under 15” 

Lady Gaga lancia un programma di salute mentale Nelle scuole : “Voglio il pronto soccorso psicologico” : Da sempre attiva nel campo della prevenzione per la salute mentale, Lady Gaga lancia un programma destinato agli studenti delle scuole americane, per sensibilizzarli sul tema ed aiutarli a riconoscere e curare le patologie. La popstar lo ha annunciato sul palco della sua residency Enigma in corso a Las Vegas, lo scorso mercoledì: realizzato in collaborazione con il National Behavioural Health Council - una sorta di omologo del nostro ...

Terrore sul bus Nel Milanese - trovato un video dell'autista : "Combattiamo per l'Africa" | Tutto pronto per la cittadinanza a Ramy e Adam : oggi ok Nel Cdm : Il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella: voleva fare una strage sulla pista dell'aeroporto di Linate. Il filmato non è pubblicabile per "rischio emulazione". Nel Cdm di oggi il "premio" ai due studenti

Concorso presidi Nel caos : il Tar pronto ad annullare la prova scritta : Il pronunciamento atteso il 2 luglio. I giudici amministrativi del Lazio contestano la correzione dello scritto in cui i candidati erano riconoscibili. Pioggia di ricorsi e un esposto in Procura a Roma firmato da 329 docenti su altre presunte irregolarità

Ciclismo - Tom Dumoulin pronto a tornare in sella : l’olandese guiderà la Sunweb Nel Giro del Delfinato : Superato l’infortunio al ginocchio sinistro patito nel corso del Giro d’Italia, Dumoulin parteciperà al Giro del Delfinato per preparare al meglio il Tour de France Tom Dumoulin si è messo alle spalle l’infortunio al ginocchio sinistro patito al Giro d’Italia, il corridore olandese infatti è pronto a tornare in sella alla sua bici in occasione del Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 16 giugno. Marco ...

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo ToniNelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm

Europa League - tutto pronto per la finale Chelsea-Arsenal. Ma Sarri abbandona rifinitura dopo una lite e incontra AgNelli : Le finali chiudono vecchi cicli e ne aprono di nuovi. E quella di Europa League di mercoledì sera potrebbe rappresentare un ottimo esempio. Sul campo si affrontano Arsenal e Chelsea in un derby londinese ricco di significati: in primo luogo perché i Gunners si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo già raggiunto dai Blues di Maurizio Sarri che in caso di successo cederebbero il loro posto nel massimo torneo ...

Matteo Renzi pronto a lasciare il Pd : "Sono fedele solo all'Italia - Nel mio futuro c'è altro" : Sarà fedele solo all'Italia Matteo Renzi, non al Pd. "Dobbiamo lealtà non alla Ditta ma al Paese", ripete durante una diretta Facebook. Una frase che, sottolinea il Giornale, ha lasciato sorpresi quanti attendono da tempo un segnale da parte dell'ex premier che indichi l'intenzione di fare "qualcosa

Sarri-Juve - Repubblica : “Nessun amarcord - è pronto ad accettare l’offerta di AgNelli. Lo staff chiede dei napoletani” : Sarri-Juve, Repubblica: “Nessun amarcord, è pronto ad accettare l’offerta di Agnelli. Sarri-Juve, per ‘La Repubblica’ non esiste amarcord che tenga, il tecnico ex Napoli è pronto ad accettare l’offerta di Andrea Agnelli. Una notizia che fa storcere il naso al popolo napoletano ma che, secondo il quotidiano, non avrà alcun peso sulla scelta finale del tecnico, che stasera si gioca la finale di Europa League con il suo ...

Calciomercato Napoli - Bennacer Nel mirino - Gazzetta : “Fissato il prezzo - Giuntoli pronto a chiudere” : Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. Dopo Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, ad un passo dal trasferimento dall’ Empoli all’ Ombra del Vesuvio, si profila un nuovo affare tra i due club. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di quello che pare il secondo acquisto del club partenopeo per la stagione ...

Casapound - corteo antifascisti pronto a Genova Nella piazza del comizio : Agenzia Vista Alle 18 di questa sera è in programma un comizio di Casapound a Genova, in piazza Marsala. Il fronte antifascista della capitale ligure ha prontamente organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine. ?

La spiaggia di Ostia Lido Nel nuovo singolo di J-Ax - pronto a scalare le classifiche estive (testo) : Nel nuovo singolo di J-Ax c'è la spiaggia di Ostia Lido, da cui prende il titolo l'intero brano. Dopo Timberland Pro, J-Ax annuncia il secondo singolo inedito che arriva a pochi giorni di distanza dal precedente. Il nuovo brano è un inno all'estate in grande stile prodotto da Takagi e Ketra, che si appresta a scalare le classifiche dei mesi più caldi dell'anno. Anche se a maggio inoltrato la primavera tarda a farsi sentire, non sono pochi i ...

Nel finale di Law & Order Unità Speciale 19 il Cartello è pronto a colpire duro : anticipazioni ultimi episodi 23 maggio : Tutto è pronto per il tragico finale di Law & Order Unità Speciale 19 che giovedì prossimo andrà in onda in chiaro su Top Crime a partire dalle 21.10 circa. Il longevo crime americano stringe la cinghia intorno a questa stagione e perisce sotto i colpi del Cartello pronto ad avere quello che vuole in cambio di vittime e dolore, ma fino a dove si spingerà questa battaglia finale e chi sarà la vittima dell'ultimo episodio? Prima di scoprire ...

Decreto sicurezza bis - ToniNelli : “Dopo le Europee”. Ma c’è odg Nella convocazione del pre consiglio ministri. Salvini : “Pronto” : Si apre un nuovo caso nel governo sul Decreto sicurezza bis. Il provvedimento che non piace ai 5 stelle e su cui invece il leader del Carroccio Matteo Salvini intende puntare alla vigilia delle elezioni Europee, compare all’ordine del giorno del preconsiglio dei ministri in programma il 16 maggio. Oggi era stato il ministro M5s alle Infrastrutture Danilo Toninelli a escludere che il testo sarebbe stato affrontato prima del 26 maggio. Ma le ...