caffeinamagazine

(Di martedì 25 giugno 2019) Siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui può capitare che il ministero della Salute lanci l’allarme caldo per i giorni a venire. Il bollettino diffuso dal dicastero indica in particolare la giornata di giovedì 27 giugno come la più difficile climaticamente di questo primo scorcio d’estate 2019. Saràper 6, in particolare ale al Centro. Insomma, nei prossimi giorni i valori termici per quanto riguarda le regioni settentrionali batteranno i record da più di 100 anni, anche quelli della famigerata estate del 2003. Il team del sito www.iL.it avverte che le temperature saliranno alle stelle e il caldo si farà opprimente. Sono queste le note sul fronteche ci attendono per quella che potrebbe essere una delle settimane più calde dell’estate. Il caldo insopportabile lascerà dietro di se’ una lunga scia di valori termici eccezionali per la fine di ...

Noovyis : Un nuovo post (Meteo, bollino rosso in 6 città italiane: punte di 41° C da nord a sud. L’appello sempre lo stesso:… - ToninoPiesco : Meteo, settimana con caldo africano: «Punte di 43°, peggio del 2003». Giovedì bollino rosso in sei città - Marco_chp1 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #Caldo Record a 43°C e Notti Tropicali, sarà anche Peggio del 2003. Ecco le Città da Bollino Nero #25giugno https:/… -