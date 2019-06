LIVE Olanda-Giappone 1-1 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | nipponiche all’assalto!

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64′ Che classe Nakajima! Sinistro a giro dalla distanza impressionante, gran lavoro in porta di Van Veenendaal! 62′ Ilha concluso solo al secondo posto il Gruppo D, pareggiando con l’Argentina (0-0), vincendo con la Scozia (2-1) e perdendo con l’Inghilterra (2-0). 60′ Il ritmo è calato in questa fase. 57′ Sugasawa tenta il destro a giro dopo un ottimo contropiede, ma la palla è schizzata alta sopra la traversa. 55′ L’arbitro richiama le giocatrici, c’è tensione in campo. 53′ L’sta dominando in questa ripresa. 51′ Yamashita si stava complicando la vita, per poco Van De Donk non le ha rubato palla, sarebbe stata rete sicura! 49′ Gran destro a giro di Spitse, Yamashita si fa trovare pronta in porta. 48′di punizione ai limiti ...

