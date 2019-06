In un paese del bergamasco è nata la prima bimba dopo 21 anni 

Arietta Mata - il corpo della prostituta uccisa da un anno e mezzo in obitorio. Il paese fa una colletta per la sepoltura : Invisibile prima da viva, finita nella rete della tratta della prostituzione, e poi da morta. Arietta Mata, ungherese, aveva 24 anni quando è stata uccisa, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2018, a Castelfranco Emilia: a gettarla sui binari, dopo averla ammazzata per rubarle i soldi che teneva con sé, un uomo di 50 anni che si era presentato come il suo ennesimo cliente. Da quel momento, il corpo della ragazza è rimasto per tutti questi ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Flavio Roda : “Occasione per un rilancio vero degli sport invernali e dell’intero paese” : Al sito federale della FISI ha parlato il presidente Flavio Roda, circa la vittoria della candidatura italiana per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026: il numero uno degli sport invernali italiani ha parlato a lungo, definendo l’assegnazione un’occasione unica per tutto il Paese. Di seguito un estratto del suo intervento. “La gran giornata dell’Italia a Losanna ha scosso positivamente ...

I Giochi sono fatti. A Milano e Cortina la sfida del 2026 : "Sogno di un paese" : Chiara Campo nostro inviato a Losanna The winner is Milano-Cortina. Alle 18.04 il presidente del Cio Thomas Bach apre la busta, annuncia la sede delle Olimpiadi invernali 2026 ed esplode la festa allo Swiss Tech Convention Center di Losanna. Con 47 voti a favore contro i 34 di Stoccolma-Are (solo un membro Cio si è astenuto) è vittoria schiacciante. Il sindaco Beppe Sala alza le braccia in segno di vittoria e intona il coro «Italia, ...

Germania : abitanti comprano tutta la birra del paese per boicottare il festival neonazista : Un festival estivo senza birra? Sicuramente sarebbe un fiasco. Partendo da questo semplice presupposto, gli abitanti del piccolo centro di Ostritz (nella Germania orientale) sono riusciti nel loro intento di boicottare il raduno 'Schild und Schwert' (letteralmente 'Scudo e Spada'), organizzato da un gruppo neonazista tedesco. I cittadini hanno comprato tutta la birra presente nell'unico supermercato della zona e gli skinhead, rimasti a secco, ...

Olimpiadi 2026 - Conte : “Scegliete l’Italia - sarà un evento ricordato nella storia dello sport. Sogno di tutto il paese” : “Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo Sogno olimpico non è solo il Sogno di due città, è il Sogno di un intero Paese, il nostro Paese”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento allo SwissTech Convention Center di Losanna in supporto alla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. ...

L’autonomia differenziata è l’anticamera della balcanizzazione del paese : C’era una volta la Padania, ora c’è l’autonomia differenziata (o asimmetrica, che rende ancora meglio l’idea). Ma il disegno della Lega (Nord), a distanza di un trentennio, rimane sempre lo stesso: regionalizzare la raccolta fiscale a scapito dell’erario dello Stato e, di conseguenza, delle regioni più svantaggiate del Paese. Le tasse dei veneti ai veneti, quelle dei lombardi ai lombardi, fino alla ...

Germania - i cittadini comprano tutta la birra del paese per boicottare il festival neonazi : A Ostritz, piccolo comune della Sassonia, quasi al confine tra Germania e Polonia, i cittadini hanno boicottato il festival neonazi "Schild und Schwert", letteralmente "Scudo e Spada", acquistando tutta la birra disponibile nell'unico supermercato in paese, lasciando a secco gli estremisti di destra, di cui una parte ha rinunciato a partecipare all'evento: "Contro i loro slogan disumani, dobbiamo tutti opporci".

Nuove tensioni Usa-Iran - Trump fa sospendere i voli in una parte del paese islamico : La decisione fa seguito all'abbattimento di un "drone-spia" che ieri aveva violato lo spazio aereo iraniano. Inoltre, secondo il New York Times, Donald Trump aveva anche intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso dopo aver spaccato la Casa Bianca.Continua a leggere

Pamela Mastropietro : storia dell’omicidio che ha ferito il paese : La diciottenne romana Pamela Mastropietro fugge dalla comunità per tossicodipendenti dove era ricoverata, a Macerata, il 29 gennaio 2018. Il suo corpo smembrato verrà ritrovato all'interno di due valigie alla periferia del capoluogo, due fiorni dopo. Dal macabro ritrovamento, alla condanna di Innocent Oseghale, ecco la ricostruzione della vicenda di cronaca che ha sconvolto il Paese.Continua a leggere

Cravatta - a ogni paese la sua cravatta : ecco i modelli più acquistati nel mondo : Se il tempo, la matematica e l'amore sono linguaggi universali validi in tutto il mondo, ciò di certo non vale per quanto riguarda la cravatta al collo dei gentiluomini. «paese che vai, cravatta che trovi», verrebbe infatti da commentare, ed il perché è presto detto: se la passione internazionale per l'abbigliamento made in Italy è fuori da ogni discussione, con il fatturato complessivo che secondo il ...