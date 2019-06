I Cavalieri della Troika ci vogliono prigionieri

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Nel mondo neoliberista “nulla è gratis”, lo paghi sempre, “dopo un poco alla volta”. E lentamente, lo paghi con la cessione dei diritti fondamentali. Fino a diventare un prigioniero. È il senso di un estratto del libro di Gianluigi Paragone “La vita a rate”, che pubblichiamo di seguito, e che verte sui danni procurati da un sistema economico neoliberista sulla vita delle persone. Pubblichiamo di seguito un estratto del libro di Gianluigi Paragone “La Vita a Rate”(...) Nulla è gratis nel modello neoliberista: lo paghi dopo, poco alla volta. Come l’acqua che cuoce lentamente la rana. Lo paghi concedendo quel che lotte politiche, ideali, avevano conquistato: i diritti fondamentali. Basta cedere poco alla volta e sei fregato; ti ritrovi impigliato in una rete diabolica, intorcinato come fili sottili che non ...

