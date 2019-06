Disagi sciopero Tpl | code di 40 minuti per prendere taxi a Stazione Termini

Sciopero Atm a Milano - si fermano M2 - M3 e M5 - attiva solo la metro rossa : caos e Disagi in città - traffico in tilt : È iniziato alle 8.45 a Milano lo Sciopero dei trasporti indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione è completamente sospesa sulle line M2, M3 e M5 ed è attiva quindi solo sulla linea rossa M1, come riferisce Atm in un tweet. Non solo, nell’hinterland le linee Net sono a rischio blocco dalle 9 alle ore 11.50 mentre i mezzi di Agi “potranno subire ritardi e ...

Sciopero trasporti in Lombardia - Disagi su Atm : ferme 3 metro a Milano : Sciopero trasporti in Lombardia, disagi su Atm: ferme 3 metro a Milano Gli orari della protesta variano a seconda della zona. Sui mezzi dell’Atm è prevista tra le 8.45 e le 12.45: stop a M2, M3 ed M5. La mobilitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti contro i tagli ai finanziamenti stimati in 52 milioni di ...

Sciopero trasporti in Lombardia - possibili Disagi su Atm e Trenord : Sciopero trasporti in Lombardia, possibili disagi su Atm e Trenord Gli orari della protesta variano a seconda della zona. A Milano sui mezzi dell’Atm è prevista tra le 8.45 e le 12.45. La mobilitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti contro i tagli ai finanziamenti stimati in 52 milioni di ...

Sciopero treni e aerei : tra le date con Disagi il 24 giugno - unica agitazione nazionale : Il mese di giugno è il primo dei mesi estivi, quello che anticipa i grandi esodi di luglio e agosto e spesso gradito (meteo permettendo) per brevi periodi di vacanza in Italia e all’Estero. Anche questo mese sarà caratterizzato da alcune giornate di Sciopero che riguarderanno treni e aerei....Continua a leggere

Sciopero del trasporto aereo - Alitalia cancella metà dei voli | Ecco il piano anti Disagi : Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, ma ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai passeggeri

Sciopero trasporti 17 maggio : possibili Disagi per chi viaggia in bus e treno : Venerdì nero per i trasporti a causa dello Sciopero nazionale indetto per il 17 maggio da Usb che coinvolge treni, bus, metro e traghetti con diverse modalità da città a città. Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Per i treni regionali possibili leggere modifiche al programma dei treni.

Sciopero mezzi e scuola - venerdì di proteste e possibili Disagi. LIVE : Sciopero mezzi e scuola, venerdì di proteste e possibili disagi. LIVE L'Usb ha indetto una protesta "contro la precarietà e a favore della riduzione dell'orario di lavoro". Lo stop del trasporto pubblico varia da città a città, mentre dalle 9 alle 17 in tutte le regioni ci potranno essere disagi sui treni. GLI ...

Sciopero mezzi e scuola - è un venerdì di proteste e Disagi. DIRETTA : Sciopero mezzi e scuola, è un venerdì di proteste e disagi. DIRETTA L'Usb ha indetto una protesta "contro la precarietà e a favore della riduzione dell'orario di lavoro". Lo stop del trasporto pubblico varia da città a città, mentre dalle 9 alle 17 in tutte le regioni ci potranno essere disagi sui treni. GLI AGGIORNAMENTI ...

Sciopero dei treni 17 maggio - Disagi in tutta Italia. Frecce Trenitalia regolari - fasce di garanzia per i regionali : Venerdì 17 maggio 2019 dalle 9 alle 17 si terrà uno Sciopero proclamato dal sindacato Usb Lavoro privato. Lo ha comunicato Ferrovie dello Stato precisando che lo Sciopero non interessa il trasporto ferroviario della regione Piemonte. Circoleranno regolarmente le Frecce di trenitalia. Quanto ai treni regionali invece, sono state istituite le cosiddette fasce di garanzia. Dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21 i convogli regionali viaggeranno ...