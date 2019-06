E se ti invitassi a cena? Diletta Leotta single, M.B. colpisce ancora (Di martedì 25 giugno 2019) Dopo quanto accaduto ieri nella redazione di Radio 105, quest'oggi è di scena il sequel. ancora rose rosse per Diletta Leotta dallo stesso misterioso ammiratore, M.B., che questa volta azzarda: "Lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena?". M.B. è ormai il "Mark Caltagirone" di Radio 105 e il sospetto che i bravi conduttori di "105 Take Away" stiano cavalcando l'onda cresce, perché il misterioso ammiratore potrebbe essere Mario Balotelli, Marco Borriello ma anche Max Brigante, collega di Radio 105 che conduce la trasmissione "105 Mi Casa", il momento serale di Radio 105. (Di martedì 25 giugno 2019) Dopo quanto accaduto ieri nella redazione di Radio 105, quest'oggi è di sil sequel.rose rosse perdallo stesso misterioso ammiratore, M.B., che questa volta azzarda: "Lo troveresti troppo audace se ti?". M.B. è ormai il "Mark Caltagirone" di Radio 105 e il sospetto che i bravi conduttori di "105 Take Away" stiano cavalcando l'onda cresce, perché il misterioso ammiratore potrebbe essere Mario Balotelli, Marco Borriello ma anche Max Brigante, collega di Radio 105 che conduce la trasmissione "105 Mi Casa", il momento serale di Radio 105.

La primadonna di Dazn è in questo momento la single più corteggiata del panorama nazionale. Da quando Dagospia ha dato la notizia della fine della storica relazione tra la conduttrice e Matteo Mammì, la corsa sfrenata al pettegolezzo è ufficialmente partita. Forse anche per questo, la redazione di 105 prova a giocare inserendosi in pieno in questo filone. Chi può dire che il misterioso ammiratore che si firma "M.B." non sia proprio Max Brigante? Se fosse una trovata di questo tipo, lo scopriremo di certo entro la fine della settimana.