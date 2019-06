ilfogliettone

(Di martedì 25 giugno 2019) Con la delusione degli Europei giocati in casa e sfumati sulla soglia della qualificazione olimpica, finisce l'epoca di Luigi Disulla panchina della nazionale Under 21. Sei anni con 57 partite, tre europei, tante soddisfazioni come le due partite da supplente in nazionale maggiore, ma alcune cocenti delusioni che alla fine pesano sul bilancio finale. Come l'ultima, quella dell'Europeo 2019, con l'Italia fuori dalle semifinali e, di conseguenza, dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, nonostante gli Azzurrini siano stati una delle squadre piu' convincenti. L'Italia e' uscita di scena 48 ore dopo l'ultima partita, sacrificata dal 'patto di non belligeranza' fra Francia e Romania, che in altri tempi si sarebbe chiamato biscotto. "Ma non cerchiamo alibi e giustificazioni - dice Di- e' solo colpa nostra e io sono il primo responsabile. Detto questo non parlero' mai di fallimento ...

DiMarzio : #Under21: #DiBiagio dà l’addio - ilfogliettone : Di Biagio addio U.21: 'Colpa mia ma non è fallimento' - - GazzettaDelSud : #DiBiagio dice addio all'Under 21: 'Colpa mia, ma non è un fallimento' -