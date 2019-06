Cagliari | coppie aggredite e rapinate | agenti attaccati | presi 3 nigeriani

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Gli stranieri, che avevano avanzato richiesta di protezione internazionale, dopo aver scontato la pena riceveranno invece in mano un decreto di espulsione. Feriti lievemente durante le operazioni di arresto due dei poliziotti intervenuti Federico Garau 

