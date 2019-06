lastampa

(Di martedì 25 giugno 2019) Bastano due parole sottovoce di Mouhamath e l’ambulante che cerca di vendere gingilli e collanine tra le sdraio dello stabilimento balneare raccoglie i suoi oggetti, sale diligentemente la scaletta e se ne va. ...

LaStampa : In provincia di Savona due senegalesi e un marocchino assunti per il progetto del ministero dell’Interno. - paoloigna1 : Al mare i vigilantes immigrati: “Cacciamo i venditori abusivi” @LaStampa - SCatldo : RT @LaStampa: In provincia di Savona due senegalesi e un marocchino assunti per il progetto del ministero dell’Interno. -