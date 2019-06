Vox Populi torna nell' access di Rai 3

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo Blob e prima di Un Posto al Sole, Voxsi inserisceprime time di Rai 3 in un'ideale ponte tra la rimasticazione del reale di Blob e il racconto (più che) verosimile della soap partenopea con il suo modo di esplorare il passato e il presente del costume e della società italiana. Da questa sera, lunedì 24 giugno, tutti i giorni alle 20.25 su Rai 3, quindi, l'appuntamento con il programma di Luca Martera e di Marta Ferranti, Letizia Maurelli, con la collaborazione di Daniela Massoni e la regia di Max Di Nicola per dare una risposta a una domanda affatto semplice: cos’è cambiato in Italia negli ultimi 40 anni.Voxdi Rai 3 pubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2019 08:00.

