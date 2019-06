Uomini e Donne | Manuel Galiano a Ibiza con gli amici | smentisce la crisi con Giulia

Pamela Prati probabile tronista di Uomini e Donne : Raffaella Mennoia avrebbe smentito : Pamela Prati sarà davvero la prossima tronista di Uomini e Donne? È questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori negli ultimi giorni. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale "Vero", secondo cui l'ex soubrette del Bagaglino sarebbe in cerca di un amore "in carne ed ossa" dopo aver scoperto e confessato che il presunto promesso sposo Mark Caltagirone non sarebbe mai esistito. Tuttavia, questo rumor sarebbe stato prontamente ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta parla di Stefano : “Cercava altro” : Stefano Torrese e Pamela Barretta di Uomini e Donne: le nuove critiche Una domenica trascorsa in casa alle prese con le faccende domestiche per Pamela Barretta. La dama, protagonista della scorsa edizione del Trono Over di Uomini e Donne, tra una camicia da stirare e l’altra ha voluto rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram. parlando degli Uomini che l’hanno persa, e molto probabilmente di Stefano Torrese, Pamela ...

Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne : "Sono stata molto male. Dormivo con i miei genitori e ho perso diversi chili" : Sara Affi Fella ha aggiunto altri dettagli riguardanti il periodo che ha vissuto dopo lo scandalo esploso a Uomini e Donne che ha riguardato anche il suo ex fidanzato Nicola Panico e il corteggiatore, da lei scelto al termine del suo percorso sul trono, Luigi Mastroianni.L'ex concorrente di Miss Italia e anche ex partecipante di Temptation Island ha ribadito di aver vissuto un periodo difficilissimo a livello personale, facendo fatica a fare ...

Casting per 'Amici' con Alessandra Amoroso - 'Uomini e Donne' e per una serie tv : Sono state fissate nuove date per i Casting di due noti programmi televisivi di Maria De Filippi, e cioè per Amici e il Trono Over di Uomini e Donne. Tutte le selezioni in questione si svolgeranno prossimamente a Roma, in alcuni casi alla presenza di noti personaggi tra cui la cantante Alessandra Amoroso. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per una serie tv prodotta da Wildside. Le prossime si terranno a Palermo. 'Amici' e Trono Over Come ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Pizzini terzo nei 200 rana Uomini : Francesca Fangio impressiona nei 200 rana donne : Luca Pizzini chiude terzo la finale dei 200 rana uomini del Trofeo Sette Colli: tempo lontano dal minimo per il Mondiale di Gwangju. Ottima prova di Francesca Fangio nei 200 rana donne Prova al di sotto delle aspettative per Luca Pizzini nella finale odierna dei 200 rana uomini del Trofeo Sette Colli. Il nuotatore azzurro chiude in 2’10?46, dietro al giapponese Koseki e al campione del mondo Marco Koch che si prende il record del Sette ...

Uomini e Donne Andrea e Arianna - silenzio assordante : voci di crisi : Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il silenzio si fa sempre più assordante. Tambureggianti voci di crisi: la situazione Continuano a rincorrersi le voci che parlano di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. C’è qualcuno tra i fan che addirittura sussurra che sia avvenuta la rottura. La coppia sbocciata in uno dei […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Arianna, silenzio assordante: voci di crisi proviene da ...

Uomini e Donne - lutto per Andrea Zelletta : è venuta a mancare la nonna : Andrea Zelletta in queste ore è stato colpito da un grave lutto: è venuta a mancare la nonna. A darne notizia è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un pubblicato sui social. "Ciao nonnina, proteggimi tu da lassù": con queste parole Andrea Zelletta ha voluto ricordare la scomparsa di una persona così importante nella sua vita. La morte della nonna dell'ex tronista è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solamente qualche ...

Sara Affi Fella racconta come ha superato il periodo dopo lo scandalo a Uomini e Donne : L'ex tronista si confessa al settimanale Nuovo e rivela cosa è successo in questi ultimi mesi e come ne è venuta fuori

Uomini e Donne - Ursula Bennaro massacrata per lo sfregio ai bisex? Scende in campo Sossio Aruta : Una settimana difficile per Ursula Bennaro, ex del trono over di Uomini e Donne, il format condotto da Maria De Filippi su Cabnale 5. Il punto è che la Bennaro ha nuovamente attaccato i bisessuali, affermando che la loro è una perversione. Scontate le polemiche che la hanno colpita, sui social e non

Uomini e Donne - disgrazia per Armando Incarnato : finisce dritto in ambulatorio - mistero su cosa sia accaduto : Ore di passione per Armando Incarnato, ex contestatissimo cavaliere di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Già, perché nelle ultime ore prima si è prodotto in un cambio di look, dunque è finito dritto in ambulatorio. Lo ha spiegato lui stesso su Instagram, dove h