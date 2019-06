Sexy Umberto Gaudino senza veli su Instagram manda le fan in delirio

(Di lunedì 24 giugno 2019) Solo un piumone a coprire maldestramente il basso ventre: ecco comesi è fatto immortalare lasciando i suoi fan a bocca aperta.è stato uno degli allievi più amati dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre all'indubbia bravura nella sua specialità, il pubblico l'ha notato per l'avvenenza fisica, che difficilmente passa inosservata.è entrato nella scuola di Amici in un secondo momento, vincendo una sfida che gli ha permesso di arrivare fino al serale, dove però non è riuscito a raggiungere la finalissima. È stato eliminato durante la semifinale del programma ma come nelle migliori favole, quando si chiude una porta si apre un portone. La bravura dinon è mai stata messa in discussione dai professori e il ragazzo è sempre stato sostenuto da Maria De Filippi, che prima di congedarlo dopo l'eliminazione gli ha offerto un posto come ballerino professionista nella scuola.nella sua lunga carriera in questa disciplina ha già ricoperto questo ruolo nel programma Ballando con le Stelle nel 2007 e nel 2011. Ha spesso partecipato a competizioni internazionali negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, classificandosi sempre in ottime posizioni.

In questi mesi lontano dagli schermi televisivi, Umberto Gaudino continua a far sognare i suoi fan sui social, dove non risparmia scatti e video che raccolgono l'alto gradimento del pubblico. Una delle ultime è stata senz'altro tra le più apprezzate, visto che il ballerino ha deciso di mostrarsi senza veli, coperto solo da un piumone. In viso, il bell'Umberto ha un sorrismo smagliante e ammaliante, un'arma con la quale fare strage di cuori. Una foto innocente, assolutamente non volgare ma molto sexy per il giovane Umberto, che ha lasciato senza parole i suoi fan. “Ma lo sai che certe foto sono illegali a quest'ora con questo caldo infernale?” scrive una ragazza, evidentemente colpita dal fisico scolpito di Gaudino, “solo io quando mi butto sul letto sembro una foca di Santa Monica?” scrive un altro ragazzo. Ora che i tempi sono maturi per i primi bagni al mare, i tanti seguaci di Umberto Gaudino non vedono l'ora che il ragazzo si conceda una pausa dai suoi tanti impegni per vedergli sfoggiare il suo fisico al mare, certi che la prova costume per lui non sarà un problema.