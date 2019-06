The Resident | Rai1 | cast e trama primi episodi martedì 25 giugno

lanostratv

(Di lunedì 24 giugno 2019) The, nuova serie in onda su, numero di puntate eDebutterà domani,252019, in prima serata sula nuova serie The, in prima visione. Trattasi di un altro medical drama americano, che arriva dopo il successo di The Good Doctor. La prima stagione di Theè composta da 14, dei quali domani seratrasmetterà il primo, il secondo e il terzo, dalle 21.25 fino alle 23.50 circa. Ildi Thevede Manish Dayal nei panni di Devon Pravesh, uno specializzando che studia medicina; Matt Czuchry interpreta l’arrogante Dottor Conrad Hawkins, non ben visto per via dei suoi metodi brutali; Bruce Greenwood è invece Randolph Bell, eccellente chirurgo, molto più interessato alla reputazione dell’ospedale che alla salute dei pazienti! Emily VanCamp veste i panni della preparatissima infermiera ...

