Stormland - prova

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il balzo tecnico e qualitativo compiuto dalla realtà virtuale è passato inosservato a tutti coloro che, per una ragione o per l'altra, hanno scelto di tenersi a debita distanza dai visori, forse perché spaventati dalla motion sickness o semplicemente perché sfiduciati dalle evidenti mancanze nella maturità del parco titoli.di Insomiac Games, tuttavia, è un vero e proprio manifesto: da una parte dimostra il benchmark tecnologico che è possibile raggiungere a bordo di Oculus Rift S, dall'altra è, probabilmente, l'esperienza in VR più completa ad essersi mai affacciata sul mercato.La direzione artistica è pazzesca, capace di fondere l'architettura robotica del protagonista con gli assurdi panorami di un pianeta sconosciuto, senza mostrare sbavature né inghippi tecnici, scorrendo come l'acqua e, soprattutto, trascinando il giocatore nel cuore del mondo fittizio. Leggi altro...

Eurogamer_it : Scoprite con noi Stormland, il nuovo titolo VR di Insomniac Games. #prova -