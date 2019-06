Santhià, finisce fuori strada con l’auto: Stefano muore a 26 anni mentre torna a casa (Di lunedì 24 giugno 2019) Stefano Porta, fisioterapista di 26 anni di Santhià, è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sulla strada provinciale 40 tra Santhià e Alice Castello: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è uscito fuori strada. Il decesso dopo l'arrivo al pronto soccorso. (Di lunedì 24 giugno 2019)Porta, fisioterapista di 26di, è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sullaprovinciale 40 trae Alice Castello: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è uscito. Il decesso dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Stava tornando a casa da lavoro quando ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada. È morto al termine del trasporto in ospedale Stefano Porta, fisioterapista di 26 anni, vittima dell'incidente verificatosi nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno sulla provinciale 40 tra Santhià e Alice Castello. Quando è arrivato in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Ancora da stabilire la dinamica di quanto successo: era intorno all'01:30 quando il ragazzo, che stava tornando a casa, non è riuscito a controllare la vettura per cause che sono ancora in via di accertamento. Per liberarlo dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e le sue condizioni sono apparse subito critiche.



I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale ma il cuore del giovane ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Intanto, proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se a quanto pare non risultano coinvolti altri veicoli, per cui si sarebbe trattato di un episodio autonomo. Stefano era molto conosciuto a Santhià, la città dove viveva e dove da poco aveva aperto uno studio tutto suo, che lo aveva reso noto in tutta la provincia di Vercelli. L'anno scorso l’amministrazione comunale, all’interno delle celebrazioni dedicate ai migliori studenti e alle eccellenze del paese, lo aveva addirittura premiato nella categoria dei laureati. Lascia i genitori e il fratello maggiore Lorenzo.